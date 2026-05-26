Il cantante Achille Lauro è stato nominato direttore creativo dell’azienda di moda Dondup

L’azienda di moda italiana Dondup ha nominato come direttore creativo il cantante Achille Lauro. Nelle aziende di moda il direttore creativo è una figura molto importante poiché dirige i fashion designer (quelli che disegnano concretamente i capi), sviluppa i progetti e cura l’immagine del brand in tutti i contesti in cui deve funzionare, dalle passerelle ai social network. È quindi insolito che l’incarico venga affidato a persone che non hanno precedenti esperienze nel settore della moda. L’amministratore delegato di Dondup Mauro Grange ha detto di aver scelto Achille Lauro – che si occuperà delle collezioni uomo, donna e accessori – per la sua «profonda sensibilità artistica».

Dondup è un’azienda di moda fondata nel 1999 a Fossombrone, nelle Marche, ed è nota soprattutto per la sua produzione di jeans e abbigliamento in denim. Dal 2021 fa parte del Made in Italy Fund, un fondo di investimento promosso e gestito dalla società Quadrivio & Pambianco. La prima collezione sotto la guida di Lauro verrà presentata durante il concerto dello stesso Lauro allo stadio di San Siro, a Milano, il 15 giugno 2026: sarà una capsule collection, ovvero una collezione con molti meno capi rispetto a quelle tradizionali.