Almeno 28 persone sono morte vicino a Luanda, in Angola, per il crollo di una miniera d’oro

Vicino a Luanda, la capitale dell’Angola, il crollo di una miniera d’oro ha provocato la morte di almeno 28 persone: le autorità locali hanno detto che avevano tra i 18 e i 45 anni e che circa metà di loro appartenevano a un’unica famiglia. Altre due persone risultano disperse. La miniera collassata era abusiva e non sottoposta a controlli e norme di sicurezza, come molte altre in Angola: l’incidente in questione è avvenuto sabato, ma la notizia è circolata solo a partire dal giorno successivo, mentre continuavano le operazioni per cercare i corpi dei due dispersi, di cui non ci sono ancora notizie.

In Angola ci sono numerose miniere di diamanti e altri minerali, tra cui proprio l’oro, in cui lavorano migliaia di persone; molte di loro provengono da paesi limitrofi, come la Repubblica Democratica del Congo.