La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è la trattativa fra Iran e Stati Uniti per arrivare alla fine della guerra in Medio Oriente, che dopo giorni di speranza per un’imminente conclusione positiva oggi sembra segnare un rinvio, con le parole del presidente degli Stati Uniti Trump che ha detto che non c’è fretta di raggiungere un accordo. La Stampa apre invece sul bombardamento russo che ha colpito ieri Kiev, il Fatto continua la sua campagna contro le decisioni del ministro della Giustizia Nordio, la Verità segue le indagini sull’uomo che una decina di giorni fa ha investito con l’automobile i passanti in centro a Modena, e Libero critica gli attivisti della Global Sumud Flotilla. I giornali sportivi commentano i risultati dell’ultima giornata del campionato di calcio di Serie A maschile, con la qualificazione di Roma e Como per la Champions League, e gli scontri fra i tifosi prima della partita fra Torino e Juventus.