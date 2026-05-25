Francesco Cannizzaro del centrodestra è il nuovo sindaco di Reggio Calabria

Il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro ha vinto le elezioni comunali a Reggio Calabria al primo turno, con oltre il 60 per cento dei voti, molto sopra il suo sfidante di centrosinistra Domenico Battaglia, fermo sotto il 25. Reggio torna così a una giunta di destra dopo quasi dodici anni di amministrazione di centrosinistra.

Cannizzaro ha 43 anni ed è nato a Reggio Calabria. In città è conosciuto come “Ciccio”. Ha cominciato a fare politica nel 2005, a poco più di vent’anni, come consigliere comunale di Santo Stefano in Aspromonte, un paese di circa mille abitanti sui monti vicino alla città. Da lì è passato al consiglio provinciale, poi alla Camera: eletto per la prima volta nel 2018 nel collegio uninominale di Gioia Tauro, è stato riconfermato nel 2022. È vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera. Dal dicembre del 2023 è coordinatore regionale del partito in Calabria, una nomina arrivata mentre la Regione è guidata da un altro esponente di Forza Italia, Roberto Occhiuto.

A sostenere la sua candidatura c’erano undici liste: oltre a Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e l’Udc, c’era anche Azione di Carlo Calenda, che a livello nazionale sta all’opposizione. I tre sfidanti erano Domenico Battaglia, del Partito Democratico, sindaco facente funzioni dopo le dimissioni di Giuseppe Falcomatà, eletto in consiglio regionale; Eduardo Lamberti Castronuovo, medico e imprenditore della sanità, sostenuto da liste civiche; e Saverio Pazzano, insegnante e consigliere comunale uscente, candidato di una lista civica di sinistra. Il Movimento 5 Stelle non ha presentato una propria lista.