Secondo Trump l’accordo per riaprire lo stretto di Hormuz sarebbe vicino
Sabato sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social network Truth un messaggio in cui dice che gli Stati Uniti sarebbero vicini a raggiungere un accordo con l’Iran per la fine della guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz.
Il messaggio non dice molto sull’accordo, quindi non è chiaro se il punto su cui si sta negoziando sia un’estensione dell’attuale cessate il fuoco o una pace duratura. Trump dice però di aver parlato al telefono con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania e del Bahrein e di aver poi sentito separatamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: descrive le conversazioni come soddisfacenti.
Secondo Trump gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve, ma lo stretto di Hormuz verrà riaperto.
Per il momento non ci sono conferme del raggiungimento di un accordo né da parte di Israele né da parte dell’Iran.