Nei titoli di apertura di molti giornali nazionali ci sono le reazioni dei paesi dell’Unione Europea alle violenze e agli abusi subiti in Israele dagli attivisti della Global Sumud Flotilla e le ipotesi di sanzioni nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui si rivolgeva con atteggiamento ostile agli attivisti arrestati. Diversi giornali tra cui il Corriere della Sera parlano di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran per far finire la guerra in Medio Oriente. Nelle prime pagine trova spazio anche la proroga della riduzione delle accise dei carburanti approvata venerdì dal Consiglio dei ministri.