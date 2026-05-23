Le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini non giocheranno assieme il doppio al Roland Garros

Dopo tanti tornei giocati (e vinti) in coppia, le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini non giocheranno assieme nel torneo di doppio del Roland Garros, che comincia la settimana prossima. Sabato sono stati sorteggiati infatti i tabelloni del doppio, e si è scoperto che Errani, 39 anni, giocherà con la 18enne austriaca Lilli Tagger. Paolini invece giocherà solo il singolare.

Negli ultimi tre anni Errani e Paolini hanno ottenuto tanti successi importanti nel doppio. Proprio al Roland Garros, uno dei tornei del Grande Slam, sono campionesse in carica, dopo averlo vinto nel 2025. L’anno prima, sempre su quel campo di Parigi, avevano vinto l’oro olimpico, il primo nella storia del tennis italiano.

Non è ancora chiaro se sia solo una separazione temporanea, dovuta ai problemi fisici di Paolini, che nel recente torneo di doppio degli Internazionali si era dovuta ritirare per un dolore al piede. Tagger, la compagna di Errani al Roland Garros, è una giocatrice molto promettente, è allenata dall’ex tennista italiana Francesca Schiavone ed è una delle sole tre, tra le prime 100 del ranking mondiale, che gioca il rovescio a una mano (è 91esima, al momento).