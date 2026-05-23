È morto a 83 anni Dick Parry, che suonò il sax in “Money” dei Pink Floyd e in altre loro celebri canzoni

Dick Parry, il sassofonista inglese che suonò l’assolo in “Money” dei Pink Floyd e in altre loro celebri canzoni dei dischi The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here, è morto a 83 anni. Erano sue tra le altre anche le parti di sax in “Us and Them” e “Shine On You Crazy Diamond”, oltre che quelle del disco successivo The Division Bell. Suonò anche dal vivo con i Pink Floyd negli anni Settanta, e poi di nuovo nel concerto che riunì la band al completo al Live 8 nel 2005. «Il suo tocco e il suo timbro rendevano il suo stile al sax inconfondibile, una firma di enorme bellezza conosciuta da milioni di persone» ha scritto il chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour, che ha annunciato la sua morte.