Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: l’attacco ucraino con droni contro una base dell’intelligence russa nella regione di Kherson che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti, il rientro da Israele degli attivisti della Global Sumud Flotilla, che hanno raccontato di aver subito violenze e abusi durante la loro detenzione, la richiesta del ministro degli Esteri Tajani all’Unione Europea di sanzioni verso il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui si rivolgeva con atteggiamento ostile agli attivisti arrestati, le previsioni economiche della Commissione europea che ha rivisto al ribasso le stime sul PIL italiano per il 2026, e la minaccia verso Cuba degli Stati Uniti, che hanno spostato nel mar dei Caraibi la portaerei Nimitz.