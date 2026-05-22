L’allenatore spagnolo Pep Guardiola lascerà il Manchester City dopo dieci anni

Il Manchester City ha comunicato che alla fine della stagione l’allenatore spagnolo Pep Guardiola lascerà la squadra inglese: quella di domenica contro l’Aston Villa sarà la sua ultima partita, la 593esima (ne ha vinte 423). Riconosciuto come uno degli allenatori più vincenti, brillanti e rivoluzionari della storia del calcio, lascerà il Manchester City dopo dieci stagioni e 20 titoli vinti.

– Leggi anche: Pep and the City

Guardiola, 55 anni, arrivò in Inghilterra nell’estate del 2016, dopo aver allenato Barcellona e Bayern Monaco. Il City aveva già cominciato, grazie alla proprietà degli Emirati Arabi Uniti, a spendere tanti soldi sul calciomercato e a vincere alcuni titoli. Con Guardiola però cambiò dimensione, diventando indiscutibilmente la miglior squadra inglese, capace di vincere 6 campionati in 7 anni tra il 2018 e il 2024, il primo dei quali con il record di punti (100).

Oltre ai campionati, il City con Guardiola ha vinto la sua prima, e finora unica, Champions League, nel 2023, e varie altre coppe nazionali e internazionali. Con il suo modo di giocare propositivo e in costante evoluzione, Guardiola ha cambiato non solo il City, ma il campionato inglese in generale, come già aveva fatto con quello spagnolo e con quello tedesco. Al suo posto sembra probabile che arriverà Enzo Maresca, che ha allenato il Chelsea la scorsa stagione e all’inizio di questa, prima di essere esonerato, e che in passato era stato un collaboratore di Guardiola al City. Ancora non si sa, invece, cosa farà Guardiola: in Italia girano voci, per il momento perlopiù infondate, su un suo possibile arrivo alla guida della Nazionale.