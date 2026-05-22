Cristiano Ronaldo ha vinto infine il suo primo campionato in Arabia Saudita

Il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo ha vinto per la prima volta il campionato in Arabia Saudita, con l’Al-Nassr.

Ronaldo ha 41 anni ed è stato per molti anni uno dei più forti calciatori al mondo (contendendosi il primato con l’argentino Lionel Messi). Si era trasferito all’Al-Nassr nel gennaio del 2023, dopo due stagioni deludenti al Manchester United. Pur segnando moltissimo e stabilendo diversi record individuali per il campionato saudita, la sua squadra aveva ottenuto risultati deludenti: due secondi posti e un terzo. Ora l’Al-Nassr ha vinto il campionato all’ultima giornata, battendo per 4-1 il Dhamk e grazie a due gol di Ronaldo: ha chiuso il campionato con 86 punti, due in più dell’Al-Hilal.

Intanto Ronaldo è stato convocato dalla Nazionale portoghese per i prossimi Mondiali di calcio, in programma da giugno a luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada: sarà la sua sesta partecipazione, più di chiunque altro nella storia del calcio.