Alle 5:52 di giovedì c’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli, in Campania. L’epicentro è stato registrato in mare a circa 2 chilometri da Pozzuoli, e l’ipocentro a una profondità di 3 chilometri. Al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

I Campi Flegrei fanno parte di un’area vulcanica dove spesso si registrano scosse di terremoto a causa di un fenomeno chiamato bradisismo, che consiste nel movimento del suolo dovuto a fluidi molto caldi. Negli scorsi anni c’erano state due scosse particolarmente forti, nel maggio del 2024 e nel marzo del 2025, che avevano portato migliaia di persone a riversarsi nelle strade e nelle piazze. La settimana successiva alla scossa di marzo del 2025 centinaia di famiglie erano state costrette a lasciare le loro case, danneggiate o comunque ritenute non sicure dai vigili del fuoco.

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