Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del video diffuso dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir in cui cammina con atteggiamento ostile fra gli attivisti della Global Sumud Flotilla legati e tenuti faccia a terra nel porto di Ashdod, in Israele, dopo l’arresto avvenuto in acque internazionali; il video ha provocato la reazione indignata del presidente della Repubblica Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che ha definito inaccettabili le immagini del video, mentre il ministro degli Esteri Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano per protestare. Fanno eccezione solo la Verità e il Tempo, che aprono sull’arresto a Firenze di un ragazzo tunisino quindicenne con l’accusa di aver avuto rapporti con l’organizzazione terroristica dell’ISIS.