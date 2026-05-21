Si è dimesso il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi

Si è dimesso Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Stando a quanto appreso dall’Ansa da fonti di governo, il suo sostituto sarà Andrea Quacivi, l’ex amministratore delegato della Società Generale di Informatica (Sogei), la cui nomina dovrebbe essere formalizzata durante il Consiglio dei ministri di venerdì. Frattasi era stato nominato direttore dell’ACN nel 2023 in sostituzione di Roberto Baldoni, uno dei più importanti esperti di cybersicurezza in Italia. Negli ultimi mesi l’ACN ha ricevuto diverse critiche per il modo in cui ha gestito la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, soprattutto in seguito al grave attacco informatico alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, che aveva esposto a molti rischi uno dei musei più importanti e visitati al mondo.

Prima di dirigere l’ACN, Frattasi aveva ricoperto l’incarico di capo dipartimento dei Vigili del fuoco e di capo di gabinetto al ministero dell’Interno. Era stato inoltre prefetto di Latina dal 2007 al 2009 e prefetto di Roma tra il 2022 e il 2023.