Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del blocco da parte della marina israeliana delle barche della Global Sumud Flotilla, durante il quale i soldati israeliani hanno sparato contro alcune barche, altri titolano sulla convalida del fermo di Salim El Koudri, l’uomo che sabato scorso ha investito con l’automobile i passanti nel centro di Modena, altri ancora aprono sulla trattativa fra l’Italia e la Commissione europea per escludere dalle norme del patto di stabilità le spese sostenute per affrontare la crisi energetica. Le altre notizie più importanti sulle prime pagine sono la visita del presidente russo Putin a quello cinese Xi Jinping, i due corpi dei sub italiani morti alle Maldive recuperati dai sommozzatori finlandesi, e il testo della mozione della maggioranza al Senato che chiedeva di rivedere l’impegno ad aumentare le spese militari, poi corretto eliminando questa richiesta.