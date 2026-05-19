Sono tre le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le trattative fra Iran e Stati Uniti per far finire la guerra in Medio Oriente, dopo la minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump di riprendere le azioni militari contro l’Iran, le indagini sull’uomo che sabato scorso ha investito con l’automobile diverse persone nel centro di Modena, con le sue prime dichiarazioni ai magistrati che si occupano della vicenda, e il nuovo blocco delle barche della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana al largo di Cipro, con l’arresto di alcuni componenti degli equipaggi. Il Sole 24 Ore apre invece sulla richiesta italiana alla Commissione europea di una deroga al patto di stabilità per le spese per affrontare la crisi energetica.