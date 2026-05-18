Le prime pagine di oggi
La visita di Mattarella e Meloni ai feriti di Modena, la vittoria di Sinner agli Internazionali di Roma, e la richiesta di Meloni di una deroga al patto di stabilità
Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alle indagini sull’uomo che ha investito con un’automobile diverse persone a Modena per cercare di capire le motivazioni del suo gesto, alla visita ai feriti del presidente della Repubblica Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, e alle polemiche politiche per la strumentalizzazione del comportamento dell’uomo. Il Corriere della Sera apre invece sulla richiesta di Meloni alla presidente della Commissione europea von der Leyen di una deroga alle norme del patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica, mentre su tutte le prime pagine molto spazio è dedicato alla vittoria di Jannik Sinner nel singolare maschile agli Internazionali di tennis di Roma.