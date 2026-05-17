In apertura sulle prime pagine di oggi, sia dei giornali nazionali che di molti locali, c’è quello che è successo sabato pomeriggio a Modena: un uomo in auto ha investito diverse persone in una via del centro e ne ha ferite otto che sono state portate in ospedale, quattro delle quali in condizioni gravi. L’altra notizia presente su quasi tutte le prime pagine è quella della morte di uno dei sommozzatori che stavano cercando i corpi degli italiani morti alle Maldive. Su qualche giornale ci sono anche le nuove minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di riprendere i bombardamenti contro l’Iran se non si trova un accordo di pace. Gli sportivi si concentrano sui due principali eventi di oggi: il derby di Serie A tra Roma e Lazio, che si gioca alle 12, e la finale degli Internazionali d’Italia in cui Jannik Sinner giocherà contro il norvegese Casper Ruud, prevista per le 17.