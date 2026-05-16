Sabato 16 maggio è entrato in vigore l’obbligo di avere una targa sui monopattini elettrici: chi non ce l’ha rischia una multa dai 100 ai 400 euro. Non è una classica targa, ma un adesivo che va acquistato sul Portale dell’automobilista, sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (qui ci sono tutte le istruzioni). L’adesivo è quadrato ed è composto da sei caratteri, tre lettere e tre numeri: va attaccato sul parafango posteriore o, in alternativa, sul piantone anteriore. Sul Portale c’è un’illustrazione grafica di come va attaccato.

Per ottenerlo bisogna andare sulla pagina dedicata del Portale, compilare il modulo allegando una copia del proprio documento d’identità e pagare circa 35 euro tra bollo, diritti e costo del contrassegno. A quel punto bisogna presentare tutta la documentazione su un’altra pagina del Portale per fissare un appuntamento con un ufficio della Motorizzazione civile per il ritiro della targa adesiva.

Il 16 maggio sarebbe dovuto entrare in vigore anche l’obbligo per chi guida il monopattino di avere un’assicurazione, ma una circolare ministeriale lo ha rinviato di due mesi per ragioni tecniche: dovrebbe quindi entrare in vigore il 16 luglio.