Sulle prime pagine di oggi si parla principalmente dei cinque italiani morti alle Maldive mentre stavano facendo un’immersione, e di come le ricerche dei corpi siano complicate dalle condizioni meteorologiche. Per ora è stato recuperato un solo corpo. E poi si parla ancora della fine della visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina e di come Taiwan sia ancora «la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti», come ha detto il presidente cinese Xi Jinping. La Stampa ha in apertura l’incontro in Grecia tra i paesi europei e i paesi del Golfo per discutere dei costi dell’energia, a cui partecipa anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.