I tennisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono in finale nel doppio agli Internazionali d’Italia

I tennisti italiani Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno vinto la semifinale del torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia, il torneo della categoria Masters 1000 (i più importanti del tennis dopo i quattro tornei del Grande Slam) che si sta giocando a Roma. Hanno battuto in due set la coppia formata dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, che quest’anno hanno già vinto l’Australian Open, uno dei tornei del Grande Slam. La finale è in programma domenica e giocheranno contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.

Vavassori ha 31 anni, Bolelli 40. L’anno scorso assieme avevano vinto quattro tornei e giocato la finale degli Australian Open. Quest’anno non sono riusciti ad arrivare così in fondo agli Australian Open, ma hanno comunque vinto il Masters 1000 di Miami. Sono entrambi specialisti del doppio: Vavassori ha vinto tre Slam nel doppio misto con Sara Errani, mentre Bolelli ha vinto 20 titoli nel doppio maschile, tra cui gli Australian Open del 2015 in coppia con Fabio Fognini.