Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’incontro di ieri a Pechino fra il presidente cinese Xi Jinping e quello degli Stati Uniti Donald Trump, dal quale non sono usciti annunci concreti mentre sono rimaste posizioni diverse su Taiwan, e la morte di cinque turisti italiani alle Maldive, rimasti bloccati in una grotta durante un’immersione subacquea. Avvenire apre invece sulla visita di papa Leone XIV all’università La Sapienza a Roma, il Fatto insiste con la sua campagna contro la grazia a Nicole Minetti, e Libero si occupa di sondaggi elettorali.