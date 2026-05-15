Almeno 111 persone sono morte in India a causa delle forti piogge

Negli ultimi giorni in Uttar Pradesh, lo stato più popoloso dell’India, che si trova nel Nord, ci sono state piogge e venti molto forti che hanno causato la morte di 111 persone, i feriti sono 72. Mercoledì il maltempo ha scoperchiato tetti e sradicato alberi che hanno bloccato diverse strade.

L’Uttar Pradesh ha una popolazione di oltre 240 milioni di abitanti ed è colpito di frequente da tempeste e alluvioni in primavera. Il dipartimento meteorologico del paese ha parlato di un incremento degli eventi estremi, che gli esperti collegano all’aumento delle temperature e al cambiamento climatico. Il governo statale ha fatto sapere che darà assistenza finanziaria alle famiglie colpite da queste ultime tempeste.