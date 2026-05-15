Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato alcuni funzionari cubani all’Avana, con l’obiettivo dichiarato di migliorare il dialogo tra gli Stati Uniti e l’isola. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il ministro dell’Interno e il capo dei servizi di intelligence cubani. Diversi giornali hanno definito «insolito» l’incontro che è avvenuto mentre Cuba sta affrontando l’esaurimento di tutte le scorte di petrolio, gasolio e olio combustibile a causa del blocco imposto da gennaio dagli Stati Uniti.

La CIA è la principale agenzia di intelligence statunitense per l’estero. Nei mesi scorsi c’era già stato un incontro fra funzionari statunitensi e cubani, ma non con delegati di così alto livello.

Il comunicato ufficiale presenta l’incontro come cordiale, e dice che entrambi i paesi hanno detto di voler aumentare la cooperazione reciproca. Il governo cubano ha riconosciuto che l’incontro è avvenuto in un momento in cui le relazioni fra i due paesi sono particolarmente tese, ma che intende dialogare con gli Stati Uniti. Ha affermato anche che Cuba «non rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti», come invece stabilito a fine gennaio da Donald Trump in un ordine esecutivo per giustificare l’inasprimento delle sanzioni.

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