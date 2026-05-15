Sono iniziati i lavori per costruire il termovalorizzatore di Roma

Venerdì sono iniziati i lavori per la costruzione del termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba, nella periferia sud della città. La fine dei lavori è prevista per il settembre del 2029: secondo il piano, l’impianto dovrebbe arrivare a smaltire il 54 per cento dei rifiuti indifferenziati di Roma e così a produrre energia elettrica per circa 200mila abitazioni.

Quattro anni fa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di centrosinistra, aveva detto che avrebbe voluto costruire il termovalorizzatore entro il 2025, in tempo per il Giubileo, ma poi i tempi si erano allungati. Il progetto, che prevede un finanziamento iniziale di un miliardo di euro, è stato affidato a un’associazione di imprese con a capo Acea, la grande società che si occupa della distribuzione di acqua ed energia elettrica e gestione dei rifiuti a Roma. RenewRome è invece la società, partecipata anche da Acea, che gestirà poi l’impianto per 33 anni.

Oltre al termovalorizzatore in sé, il progetto prevede anche la costruzione di un’area con spazi per la ricerca, il coworking, una serra, un giardino pubblico e una torre panoramica. Il comune ha detto che saranno realizzati anche un impianto per recuperare le ceneri pesanti (cioè ciò che rimane dalla combustione dei rifiuti), un impianto fotovoltaico, una rete di teleriscaldamento e un sistema sperimentale per catturare l’anidride carbonica.

L’idea di costruire un termovalorizzatore era stata sempre scartata dalle amministrazioni comunali precedenti perché è molto impopolare: ci sono molte preoccupazioni sulla possibilità che sia dannoso per la salute, anche se vari studi mostrano che gli impianti più recenti, molto diffusi in Europa, non causano problemi particolari, anche grazie agli standard molto rigidi sulla diffusione di sostanze inquinanti. Gualtieri è stato il primo sindaco a puntare su questo progetto, che è molto criticato soprattutto dai comitati ambientalisti e dalle amministrazioni dei comuni vicini a Santa Palomba.