Madonna, Shakira e i BTS canteranno insieme nello spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali di calcio, negli Stati Uniti

Le cantanti Madonna e Shakira e la band di k-pop sudcoreana BTS si esibiranno insieme nello spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali maschili di calcio, che si terrà il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il curatore artistico dello spettacolo è Chris Martin, il cantante dei Coldplay.

È la prima volta che ai Mondiali maschili di calcio viene organizzato un cosiddetto halftime show, cioè lo spettacolo durante l’intervallo: la sua versione più famosa è quella organizzata per il Super Bowl, la finale del campionato di football americano, in cui nel corso degli anni si sono esibiti artisti molto famosi come la stessa Madonna, ma anche Michael Jackson, Paul McCartney, i Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen e, nell’ultima edizione, il cantante portoricano Bad Bunny.

I Mondiali maschili di calcio inizieranno l’11 giugno e si svolgeranno in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada. L’inno scelto per questa Coppa del Mondo è peraltro un brano di Shakira, “Dai Dai”, sedici anni dopo il suo “Waka Waka”, che era stata la canzone ufficiale dei Mondiali del 2010 in Sudafrica.