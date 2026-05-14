Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: il viaggio in Cina del presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi incontra il presidente cinese Xi Jinping, e la partecipazione della presidente del Consiglio Meloni al dibattito in Senato per rispondere alle interrogazioni dei parlamentari di maggioranza e opposizione. I giornali sportivi celebrano la vittoria della Coppa Italia maschile di calcio da parte dell’Inter, che ha battuto in finale la Lazio per 2-0.