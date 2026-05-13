Le prime pagine di oggi
La visita in Cina di Trump, i controlli su possibili casi di hantavirus, la crisi del governo britannico, e il futuro dei centri per migranti in Albania
Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano del viaggio in Cina del presidente degli Stati Uniti Trump e del possibile ruolo della Cina nelle trattative per far finire la guerra in Medio Oriente, mentre l’Iran minaccia di utilizzare l’uranio per scopi bellici se riprenderanno gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Qualche giornale apre invece sui controlli su possibili casi di hantavirus in Italia per contatti con le persone sbarcate dalla nave da crociera Hondius, il Manifesto titola sulla crisi del governo laburista del Regno Unito, con la richiesta di dimissioni da parte di diversi membri del governo respinta del primo ministro Starmer, e Avvenire si occupa del futuro dei centri per migranti in Albania. I giornali sportivi presentano la finale della Coppa Italia maschile di calcio fra Inter e Lazio in programma stasera.