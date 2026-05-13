In Francia più di 1.700 persone sono in quarantena su una nave da crociera dopo una morte per una sospetta gastroenterite

In Francia più di 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera dopo la morte di un passeggero, che aveva 90 anni: le autorità sanitarie ritengono che la morte potrebbe essere stata causata da una gastroenterite dovuta a un’infezione da norovirus, un patogeno molto contagioso che causa diarrea, vomito e dolori addominali. Cinquanta persone hanno manifestato sintomi compatibili col virus. La nave, di proprietà della compagnia britannica Ambassador Cruise Line, si chiama Ambition ed è arrivata nel porto di Bordeaux martedì. Era partita il 6 maggio dalle Isole Shetland, in Scozia, con scali a Belfast (Irlanda del Nord), Liverpool (Inghilterra) e Brest (Francia). A bordo ci sono 1233 passeggeri e 515 membri dell’equipaggio.