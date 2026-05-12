Lufthansa ha detto che eserciterà l’opzione per diventare il principale azionista di ITA Airways

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha detto che a giugno acquisterà il 49 per cento delle azioni di ITA Airways, la società italiana di proprietà dello Stato italiano che nel 2021 ereditò la struttura della storica e problematica compagnia di bandiera, Alitalia. Lufthansa, esercitando l’opzione di acquisto prevista, possiederà così il 90 per cento della società, diventandone azionista di maggioranza. Lufthansa pagherà 325 milioni di euro al ministero dell’Economia, la cui partecipazione scenderà al 10 per cento. Il completamento dell’acquisto avverrà nel primo trimestre del prossimo anno.

Nelle trattative avviate nel 2023 tra il governo di Giorgia Meloni e Lufthansa era già previsto che quest’ultima incrementasse il controllo sull’azienda, e ha un’opzione per comprare il rimanente 10 per cento tra il 2028 e il 2033. La cifra pagata è identica a quella per l’acquisizione dell’iniziale quota del 41 per cento: significa che ora Lufthansa è riuscita a ottenere un prezzo ad azione minore rispetto al primo acquisto.

ITA Airways era nata proprio per essere venduta dopo la graduale dismissione di Alitalia – in perenne stato di crisi – da cui ITA Airways aveva comprato aerei, licenze e permessi, e di cui aveva assunto circa la metà dei 7mila dipendenti. Nel 2024 il governo italiano aveva trovato un accordo per la vendita con Lufthansa.