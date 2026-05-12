Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le preoccupazioni per la diffusione dell’hantavirus, dopo i casi di contagio fra i passeggeri della nave da crociera Hondius, e quelle per la tenuta della tregua fra Iran e Stati Uniti, dopo che la risposta dell’Iran alla proposta statunitense per far terminare la guerra è stata definita inaccettabile dal presidente degli Stati Uniti Trump. Le altre notizie più importanti sulle prime pagine sono la visita che inizia domani di Trump in Cina, l’incontro fra la presidente del Consiglio Meloni e il ministro della Cultura Giuli dopo i licenziamenti decisi da Giuli nel suo staff, gli esuberi annunciati dalla multinazionale di elettrodomestici Electrolux, le sanzioni decise dall’Unione Europea contro i coloni israeliani, e le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007.