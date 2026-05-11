La società azera Socar ha completato l’acquisizione del gruppo petrolifero italiano IP

La società petrolifera azera Socar ha annunciato di aver infine completato l’acquisizione del gruppo petrolifero italiano IP (Italiana Petroli), comprando il 99,82 per cento delle azioni: l’accordo per la vendita era stato fatto a settembre del 2025, dopo diverso tempo in cui IP cercava un acquirente. Socar (State Oil Company of the Azerbaijan Republic) ha comprato IP da API Holding, azienda petrolifera italiana che aveva acquistato il gruppo IP nel 2005 dal gruppo Agip-Eni.

IP è una storica società di raffinazione italiana, finora di proprietà della famiglia di industriali Brachetti Peretti. Era anche una delle poche rimaste del tutto a controllo italiano, dopo che nel 2024 anche la famiglia Moratti aveva venduto le sue quote nella società petrolifera Saras a un gruppo olandese. L’azienda ha due raffinerie in Italia, gestisce una rete di circa 4.500 stazioni di servizio e ha 1.500 dipendenti.