L’ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, è stato scarcerato

Lunedì l’ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, è stato rilasciato dal carcere di Bangkok in cui si trovava da settembre del 2025 grazie a uno sconto di pena; in precedenza era stato due anni in ospedale per motivi di salute.

Thaksin (in Thailandia i politici vengono chiamati abitualmente con il nome proprio) è stato il politico più importante del paese degli ultimi 25 anni: fu deposto nel 2006 con un golpe militare e visse a Dubai per anni per evitare di scontare varie condanne stabilite in contumacia. Tornò nel paese nel 2023 iniziando a scontare la pena: sarebbe dovuta durare otto anni ma il re della Thailandia l’aveva poi ridotta. Anche se rilasciato dal carcere, dovrà indossare un braccialetto elettronico fino alla fine della pena.