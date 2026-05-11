È stato proclamato uno sciopero nazionale dei voli per oggi, lunedì 11 maggio: coinvolge il personale della compagnia EasyJet ma anche quello di diverse aziende che lavorano nei servizi di terra e di sicurezza in vari aeroporti italiani, come Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa, Napoli, Palermo e Cagliari.

Il personale di EasyJet e quello che lavora negli aeroporti romani per conto dell’azienda pubblica Enav ha aderito allo sciopero per più ore, dalle 10 alle 18: in questo caso l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha pubblicato una lista dei voli garantiti.

Lo sciopero è stato indetto da diversi sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta e Anpac) che protestano contro lo stallo delle trattative per il rinnovo del contratto di categoria, e in generale contro condizioni di lavoro che considerano inadeguate.