La notizia più importante in apertura sui giornali di oggi è la risposta iraniana alla proposta degli Stati Uniti per far terminare la guerra in Medio Oriente, definita “del tutto inaccettabile” dal presidente degli Stati Uniti Trump. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’arrivo a Tenerife, nelle isole Canarie, della nave da crociera MV Hondius sulla quale ci sono stati diversi casi di infezione da hantavirus e l’inizio delle operazioni di sbarco e di rimpatrio dei passeggeri, il licenziamento da parte del ministro della Cultura Giuli di due membri della sua segreteria, e le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. I giornali sportivi titolano sui risultati di ieri nel campionato maschile di Serie A di calcio, con la sconfitta del Milan con l’Atalanta e la vittoria della Roma con il Parma.