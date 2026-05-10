Una persona è stata investita da un aereo in decollo a Denver, negli Stati Uniti, ed è morta

Una persona che aveva scavalcato le recinzioni dell’aeroporto di Denver, in Colorado, negli Stati Uniti, è stata investita da un aereo in decollo ed è morta. Non sono state diffuse né la sua identità, né maggiori informazioni su perché si sia introdotta senza permesso sulle piste, ma si ritiene che non lavorasse nell’aeroporto. È stata travolta circa due minuti dopo essere entrata. L’incidente ha causato un incendio nel motore dell’aereo, che ha dovuto fermarsi. Aveva a bordo 231 persone ed era diretto a Los Angeles.