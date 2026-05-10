Il Barcellona ha vinto il campionato spagnolo di calcio

Domenica sera il Barcellona ha vinto 2 a 0 contro il Real Madrid, ed è diventato così campione di quest’anno del campionato spagnolo di calcio, LaLiga. La partita si giocava al Camp Nou di Barcellona ed è stata dominata fin dall’inizio dalla squadra della città, che ha segnato il primo gol dopo solo 9 minuti dall’inizio, e il secondo al 18esimo. Per vincere LaLiga al Barcellona bastava il pareggio. È la sua 29esima vittoria del campionato spagnolo.