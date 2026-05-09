Gli Stati Uniti hanno sanzionato tre aziende satellitari cinesi accusandole di aver aiutato l’Iran nella guerra
Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro tre aziende cinesi che si occupano di immagini satellitari, che ha accusato di avere aiutato l’Iran nella guerra in Medio Oriente.
Le aziende si chiamano The Earth Eye, MizarVision e Chang Guang Satellite Technology. Tutte e tre offrono anche servizi al pubblico, e generalmente si occupano di costruire satelliti o di utilizzare satelliti per creare immagini dettagliate della Terra. Secondo gli Stati Uniti, queste compagnie avrebbero fornito informazioni satellitari all’Iran per aiutarlo a colpire obiettivi americani in Medio Oriente. Le aziende sanzionate non possono fare affari con gli Stati Uniti, sono di fatto escluse dal sistema finanziario occidentale e i loro beni negli Stati Uniti vengono congelati.