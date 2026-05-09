Jasmine Paolini è stata eliminata dagli Internazionali di tennis

La tennista italiana Jasmine Paolini ha perso 6-4, 6-7, 3-6 contro la belga Elise Mertens ed è stata eliminata ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia. Lo scorso anno Paolini aveva vinto il torneo, e quindi con questa eliminazione perderà parecchi punti e posizioni nel ranking mondiale, dove in questo momento occupa la 13esima posizione. È una sconfitta dolorosa anche perché Paolini contro Mertens ha avuto tre match point per chiudere la partita al secondo set, che ha poi perso 7-5 al tie break; in seguito ha perso pure il terzo set.

Già nel turno precedente Paolini, 30 anni, ci aveva messo più del previsto per battere la francese Léolia Jeanjean, riuscendoci in tre set dopo aver perso il primo. In generale quest’anno la tennista italiana sta faticando un po’ a mantenere gli alti livelli di gioco e di risultati avuti nel 2024 e nel 2025, durante i quali si era affermata tra le migliori tenniste al mondo, giocando due finali del Grande Slam e vincendo tanti tornei importanti, in singolare e in doppio con Sara Errani.