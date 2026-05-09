La notizia principale su cui apre la maggior parte dei giornali di oggi è l’incontro di ieri a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio, che non sembra aver fatto fare progressi per rasserenare i rapporti fra Italia e Stati Uniti. Qualche giornale titola invece sulla diffusione di alcune intercettazioni dell’indagine su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, altri seguono il viaggio a Napoli e Pompei di papa Leone XIV, e il Manifesto e il Gazzettino aprono sulla manifestazione a Venezia per protestare contro la partecipazione di Israele alla Biennale.