Aryna Sabalenka è stata eliminata a sorpresa agli Internazionali di tennis a Roma
La tennista bielorussa Aryna Sabalenka, che al momento è prima nel ranking femminile della Women’s Tennis Association (WTA), è stata eliminata alla sua terza partita, prima degli ottavi di finale. Sabalenka ha perso contro la tennista romena Sorana Cirstea, che ha vinto per due set a uno, con il punteggio di 2-6, 6-3, e 7-5.
Sabalenka era già andata male agli Open di Madrid, a fine aprile, dove era stata eliminata ai quarti di finale dalla statunitense Hailey Baptiste.
Il punto decisivo con cui Cirstea ha sconfitto Sabalenka sabato a Roma