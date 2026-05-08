Il Frosinone è stato promosso in Serie A, e Pescara, Spezia e Reggiana sono retrocesse in Serie C

L’ultima giornata della Serie B maschile di calcio si è conclusa venerdì sera, con tutte le squadre che hanno giocato in contemporanea: il Frosinone ha ottenuto la promozione in Serie A, vincendo 5 a 0 contro il Mantova; è la seconda squadra ad andare direttamente in Serie A, dopo il Venezia, che è arrivato primo in campionato.

Giocheranno invece i playoff (gli spareggi per la Serie A, a cui accedono le squadre tra il terzo e l’ottavo posto) Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Südtirol e Bari giocheranno i playout per rimanere in Serie B, mentre Pescara, Spezia e Reggiana sono retrocesse in Serie C.