Dal 2031 Panini non farà più le figurine dei Mondiali per la FIFA

La FIFA, l’associazione che gestisce il calcio mondiale, ha annunciato che dal 2031 il suo fornitore esclusivo di figurine e altri oggetti da collezione non sarà più l’azienda italiana Panini, ma quella statunitense Fanatics, con il marchio Topps. Panini è la società di Modena che, tra le tante altre cose, dal 1970 produce gli album di figurine dei Mondiali (l’unica volta in cui non lo fece fu per i Mondiali del 1994).

Non è la prima volta che Fanatics sostituisce Panini in accordi di questo tipo: nel 2022, per esempio, divenne il produttore unico di oggetti da collezione per la UEFA, l’associazione che gestisce il calcio europeo, per il periodo 2022-2028.

L’accordo fatto da Fanatics, che già si occupa della vendita del merchandising FIFA per i Mondiali del 2026, prevede che l’azienda produca figurine, ma anche altri oggetti da collezione come le carte scambiabili e alcuni giochi collegati, e riguarda non solo gli oggetti fisici, ma anche quelli digitali. La cifra e la durata dell’accordo non sono state rese note (la FIFA in genere non rende noto il valore commerciale dei suoi accordi).