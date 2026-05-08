Le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono due: l’incontro a Roma fra papa Leone XIV e il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio per cercare di ristabilire rapporti cordiali dopo gli attacchi al papa del presidente statunitense Trump, e la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, che secondo gli inquirenti sarebbe il solo responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La Stampa si occupa invece della trattativa fra Italia e Unione Europea sulla possibilità di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, il Manifesto segue i negoziati fra Iran e Stati Uniti, e la Verità e il Dubbio titolano sui primi riscontri alla richiesta della procura di Milano all’Interpol di approfondimenti relativamente alla concessione della grazia a Nicole Minetti, che non avrebbero verificato niente di irregolare.