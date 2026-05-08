Dal 2027 i motori di Formula 1 torneranno a essere più termici che elettrici

La FIA, Federazione internazionale dell’automobile, che gestisce anche le competizioni di Formula 1, ha annunciato che dal Mondiale di Formula 1 del 2027 i motori saranno modificati per ridurre la loro componente elettrica.

È una decisione importante, presa dopo un consulto con piloti e team principal (i capi delle scuderie), che rappresenta un passo indietro rispetto a una delle più importanti modifiche regolamentari di quest’anno. Una modifica dopo la quale la potenza prodotta dal motore termico era diventata equivalente a quella della batteria elettrica, anziché tre volte più grande come era stato fino al 2025. La modifica era già stata in parte smorzata a partire dal recente Gran Premio di Miami, corso dopo oltre un mese di pausa dovuto alla guerra in Medio Oriente, in seguito alle lamentele di molti piloti, secondo i quali l’equiparazione aveva reso la guida peggiore e le gare più pericolose.

La decisione sui motori a partire dal 2027 è più drastica, e richiederà importanti modifiche ai motori delle monoposto di Formula 1. L’obiettivo, in breve, è di rendere la guida più intuitiva e un po’ più simile a com’era fino al Mondiale del 2025.