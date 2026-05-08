Novak Djokovic è stato eliminato durante la sua prima partita di tennis agli Internazionali di Roma

Il tennista serbo Novak Djokovic è stato eliminato durante la sua prima partita dagli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia. È stato battuto venerdì dal croato Dino Prizmic, al secondo turno, per 2-6, 6-2, 6-4: dopo aver vinto il primo set, Djokovic ha avuto un calo soprattutto fisico, e non è riuscito a tenere il ritmo di Prizmic.

Djokovic è uno dei tennisti più forti della storia e a 38 anni ha dimostrato di essere ancora in grado di raggiungere le fasi finali delle competizioni più importanti, come a gennaio agli Australian Open (uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più prestigiosi al mondo); Prizmic ne ha 20 ed è la seconda volta nella sua carriera che batte uno tra i 10 migliori tennisti del mondo.