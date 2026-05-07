Le prime pagine di oggi
La nuova proposta per una tregua fra Stati Uniti e Iran, l'interrogatorio di Andrea Sempio, e le proteste per il padiglione russo alla Biennale di Venezia
Per molti giornali di oggi la notizia di apertura sono i negoziati fra Iran e Stati Uniti per raggiungere una tregua nella guerra in Medio Oriente, con una nuova proposta presentata dagli Stati Uniti che prevederebbe un cessate il fuoco immediato e rimanderebbe ai successivi 30 giorni le trattative sui punti più controversi come il programma nucleare iraniano, la riapertura al traffico navale dello stretto di Hormuz e la rimozione delle sanzioni statunitensi all’Iran. Qualche giornale apre invece sulle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007 e sull’interrogatorio di Andrea Sempio, che ha deciso di non rispondere alle domande dei magistrati che riguardano anche un’intercettazione diffusa ieri nella quale Sempio parlerebbe di un suo approccio sessuale respinto dalla ragazza.