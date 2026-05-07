Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League; Crystal Palace-Rayo Vallecano quella di Conference League

La finale di Europa League, il secondo torneo di calcio più importante per i club europei, sarà tra Aston Villa e Friburgo. Venerdì sera, infatti, l’Aston Villa è riuscito a battere il Nottingham con un risultato complessivo (cioè sommando la partita di andata e di ritorno) di 4-1; e il Friburgo è riuscito a battere il Braga per un totale di 4-3. La finale di Europa League si giocherà mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul, in Turchia.

In contemporanea si sono giocate anche le semifinali della Conference League, il terzo trofeo europeo per importanza. La finale sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. La giocheranno mercoledì 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania, che ospiterà per la prima volta una finale europea (lì si sono già giocati i Mondiali del 2006 e gli Europei del 2024).

Vincere uno di questi due tornei non è importante solo per il prestigio o i premi economici che ne conseguono, ma anche perché garantiscono l’accesso a tornei migliori. Chi vince la Conference League partecipa di diritto alla successiva Europa League, e chi vince quest’ultima può partecipare alla successiva edizione della Champions League, il torneo europeo più importante e remunerativo.

L’anno scorso fu il Tottenham a vincere l’Europa League, un po’ a sorpresa vista la nomea che si era fatto – negli anni precedenti – di squadra incapace di vincere qualsiasi trofeo. La scorsa vincitrice della Conference fu invece il Chelsea, l’attuale squadra campione del mondo.