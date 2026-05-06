Cinque cose che abbiamo comprato ad aprile

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Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Dei cuscinetti auricolari di ricambio

Un difetto abbastanza comune nelle cuffie grandi è il deterioramento dei cuscinetti (o imbottiture) auricolari che, col tempo e l’utilizzo, si sfaldano, rendendo le cuffie poco funzionali e scomode. Su consiglio di un collega, una persona del Post ha comprato un paio di cuscinetti auricolari nuovi per sostituire quelli delle sue Audio-Technica M50x, che erano vecchi e rovinati. Dice che «sostituirli è molto facile» e che «si trova benissimo», li ha comprati su Amazon a circa 17 euro. Online se ne trovano praticamente per ogni modello e di tutti i colori, lei li ha presi bordeaux. Fate attenzione a non farvi prendere la mano con i colori perché un’altra redattrice li ha comprati arancioni e le sembra che siano un po’ troppo simili a quelli che si usano nei cantieri stradali.

Un blocco professionale

Una redattrice con la passione per la cancelleria ha comprato un blocco che, dice, la fa sentire «molto professionale». È prodotto dall’azienda francese Rhodia, è a righe e con le pagine gialle. Lei ha scelto la dimensione più grande, 21 per 31 centimetri, con i fogli all’interno in formato A4. Lo ha comprato per l’estetica ma, dopo averlo usato per un po’, ha iniziato ad apprezzarne anche le pagine molto lisce e spesse e la facilità con cui si staccano i fogli che, dice, «non si spezzano mai». Sottolinea però che lo trova «piuttosto pesante e quindi scomodo da portarsi dietro ogni giorno». Lo ha preso su Amazon, dove si trova in molti altri stili e formati, per circa 15 euro.

Una spazzola costosa

Con le setole di cinghiale: una redattrice l’ha comprata su consiglio della parrucchiera, dopo aver scoperto che è il materiale più indicato per chi ha i capelli spessi ma fragili come i suoi. Avrebbe potuto prenderne una qualsiasi ma ha scelto quella della marca Y.S. Park, con il manico in legno di betulla ergonomico e con dei fori che servono per impedire che le mani sudino quando la si usa. È costosa: l’ha pagata circa 112 euro e l’ha presa sul sito di Officine Universelle Buly. Dice che la fa sentire «una principessa» ogni volta che la usa.

Dei lacci di ricambio

Forse non tutti sanno che i lacci in cuoio delle scarpe devono essere ingrassati periodicamente, altrimenti si seccano e possono spezzarsi. A una ignara redattrice del Post è successo e, per sostituire i lacci spezzati delle sue scarpe da barca Timberland ha comprato il kit di riparazione della stessa marca. Dentro al kit, oltre ai lacci (che sono molto lunghi e devono essere accorciati), c’è anche un bastoncino di metallo a punta che serve per far passare più facilmente le stringhe nei fori. Il kit costa 11 euro e si compra sul sito di Timberland. Dopo averle sostituite, però, non dimenticatevi di passare un prodotto per proteggerle: tempo fa vi avevamo consigliato questo.

Un rossetto a lunghissima durata

Da tempo una redattrice era alla ricerca di un rossetto a lunga durata e che non sbavasse. Su consiglio di un’amica ha provato il SuperStay Matte Ink di Maybelline che, dice, «non si toglie nemmeno con un carro armato». È un rossetto liquido che si asciuga molto velocemente e che crea un effetto opaco sulle labbra. Confessa di esserci andata anche a dormire e di averlo trovato ancora lì il mattino dopo. Il contro però è che secca molto le labbra e consiglia quindi di metterlo dopo aver applicato il burrocacao. Costa dai 10 ai 13 euro ed esiste in tantissimi colori.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.