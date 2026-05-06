Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata al nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Trump a papa Leone XIV, accusato di mettere in pericolo la vita di molti cattolici perché (secondo lui) non si opporrebbe come dovrebbe alla possibilità che l’Iran costruisca un’arma nucleare, e alla risposta del papa che ha detto che se qualcuno vuole criticarlo lo deve fare con la verità. Il Fatto si occupa invece delle indagini sul Monte dei Paschi di Siena che riguarderebbero anche alcuni parlamentari, la Verità critica i finanziamenti al cinema, nel giorno dell’incontro al Quirinale fra il presidente della Repubblica Mattarella e i candidati ai premi David di Donatello, e Libero critica le foto realizzate con l’intelligenza artificiale e diffuse in rete della presidente del Consiglio Meloni.